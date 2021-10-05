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05 октября 2021, 09:24 126

На Днепропетровщине горел дом: огнеборцами спасены 9 человек, из которых двое детей

05 октября 2021, 09:24 126
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Фото: ГСЧС
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Ночью 5 октября на улице Научной в поселке Дослидне Днепровского района возник пожар в трехэтажном многоквартирном доме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате на втором этаже трехэтажного здания.

Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Огнем уничтожена мебель, вещи домашнего обихода и внутренняя облицовка стен. В результате пожара произошло задымление общего коридора и третьего этажа, что затруднило свободную эвакуацию людей.

Спасли мужчину из горящей комнаты на втором этаже и с помощью специального оборудования эвакуированы со второго и третьего этажа 8 человек, из которых 2 детей", - говорится в сообщении.

Еще 10 человек, из которых 3 детей выведены на свежий воздух в сопровождении спасателей.

Пожар локализован в 01:55 и ликвидирован в 02:00. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Киеве произошла масштабный пожар в многоэтажке: погибла женщина

пожар огонь спасатели дети Днепропетровская область

 
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