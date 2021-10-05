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05 октября 2021, 17:23 9

Спасатели предупреждают о штормовом ветре в Украине

05 октября 2021, 17:23 9
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Фото из открытых источников
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В Украине предупредили о сильных порывах ветра

Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Укргидрометцентр, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра, до конца суток 5 октября с удержанием 6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сильный порывистый ветер принес в Украину потепление.

погода ветер ГСЧС Синоптики гидрометцентр

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