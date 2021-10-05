Спасатели предупреждают о штормовом ветре в Украине
В Украине предупредили о сильных порывах ветра
Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Укргидрометцентр, передает RegioNews.
По данным Укргидрометцентра, до конца суток 5 октября с удержанием 6 октября в большинстве западных областей и в юго-восточной части порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сильный порывистый ветер принес в Украину потепление.
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