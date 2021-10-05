СНБО запустил портал с украинскими санкционными списками

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Совет национальной безопасности и обороны запустил в тестовом режиме сайт с украинскими санкционными списками. В нем находятся почти 4 тысячи записей с физическими лицами, а также почти 2 тысячи - с юридическими

Сайт sanctions-t.rnbo.gov.ua находится в режиме тестовой эксплуатации, информирует RegioNews.

Так, на сайте содержится перечень физических и юридических лиц, против которых применяются санкции.

На сайте реализовывали функцию поиска фигуранта по ФИО, а также указали дату и номер президентского указа, дату рождения фигуранта, его гражданство, род деятельности, место проживания и срок действия санкций.

В отношении юридических лиц указали названия компаний, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций.

Ранее сообщалось, что Совет нацбезопасности и обороны применил персональные экономические санкции к 3 физическим и 24 юридическим лицам, которых подозревают в контрабанде.

Как сообщалось, 7 июля СНБО ввел санкции против 100 украинцев вслед за Минфином США. Граждане Украины, которые находятся под санкциями, которые ввело Министерство финансов США, попали в санкционный список СНБО.