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05 октября 2021, 16:53 10

В Киеве усилили карантин

05 октября 2021, 16:53 10
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из открытых источников
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Киевская администрация ужесточила карантинные меры в столице – начиная с 5 октября посетителей в госадминистрациях, Центрах предоставления административных услуг, на предприятиях и в организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на протокол №15 штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

"С 5 октября прием посетителей в центрах предоставления админуслуг г. Киева не будет осуществляться без наличия: 1) отрицательного результата тестирования на COVID-19 (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена коронавирус, который произведен не более чем за 72 часа до посещения заведения, 2) документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или одной дозы вакцины", - отмечается в документе

Согласно протоколу, такие же ограничения распространяются на предприятия и организации, независимо от формы собственности, которые расположены в Киеве.

Напомним, что с 6 октября карантин усиливают в отдельных районах Херсонщины.

На территории 5 территориальных общин запрещается:

проводить массовые развлекательные, спортивные, социальные, рекламные и другие мероприятия, кроме тех, в которых принимают участие более 80% вакцинированных;

в кафе, ресторанах, барах, ночных клубах и дискотеках нельзя проводить праздничные мероприятия, корпоративы, тематические вечеринки;

в учебных заведениях проводить массовые мероприятия, родительские собрания, экскурсионные поездки и тому подобное;

Руководителям указанных обществ региональная комиссия рекомендовала перевести с 06 октября 2021 года на дистанционное обучение все учебные заведения, кроме дошкольных учреждений, 1 – 4 и 11 классов учреждений общего среднего образования.

COVID-19 карантин Киев вакцина вакцинация

 
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