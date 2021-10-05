Во Львове в больницу образовалась очередь из "скорых" с COVID-больными

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В Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова зафиксировали рекордное число новых пациентов - вблизи медучреждения образовалась очередь из автомобилей "скорой помощи", которые привозят больных на коронавирус

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак.

Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением на коронавирус. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений с начала борьбы с пандемией - 81 человек", - говорится в сообщении Каспшишак.

По ее словам, по состоянию на утро 5 октября в стационаре уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из которых только один - вакцинирован.

Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый заявил о том, что Львов уже входит в "красную" зону карантина.