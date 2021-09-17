В ОРДЛО вспышка COVID-19, больницы заполнены почти на 100% - омбудсмен

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет о вспышке COVID - 19 на неподконтрольной Украине части Донбасса и добавляет, что больницы до отказа заполнены больными

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Денисовой

По ее словам, ежедневно фиксируется около 500-700 случаев COVID-19. Денисова добавляет, что большинство госпитализированных пациентов не были привиты от COVID-19.

"Получила информацию о росте уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированной территории Донецкой области. Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года", -отметила омбудсмен.

Денисова призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, сосредоточить внимание на ситуации, которая сложилась, а также содействовать в максимальном обеспечении местных жителей тестами на определение COVID-19, вакцинами, одобренными ВОЗ, а также медицинскими препаратами и средствами личной защиты.

"Призываю сограждан, которые проживают на временно оккупированных территориях, быть внимательными к своему здоровью и по возможности вакцинироваться на подконтрольной Правительству Украины территории", - отметила уполномоченная.