В двух больницах Франковщины развернули почти 300 коек для COVID-больных

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На Прикарпатье в перечень больниц, которые будут принимать больных коронавирусом, вошли еще два медучреждения - областной фтизиопульмонологический центр и Надвирнянская ЦРБ. В них развернули 282 кровати

Об этом в Ивано-Франковске на совещании с главами общин и РГА сообщил директор Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Игорь Дмитренко, пишет RegioNews.

"За предыдущую неделю мы дополнительно развернули 282 койки для больных коронавирусом. Мы развернули две больницы: областной фтизиопульмонологический (центр легочных заболеваний – ред.) и Надвирнянская центральная районная больница", - отметил Дмитренко.

Он отметил, что следующим заведением, которое сможет принимать пациентов с коронавирусом, станет Бурштынская городская больница.

Сейчас в области для COVID-больных созданы 1558 койко-мест в 14 больницах, их загруженность составляет 60%.

Напомним, что во Франковске с 21 сентября начали ежедневно разворачивать дополнительные COVID-кровати.