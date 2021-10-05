В Киеве могут внедрить QR-коды для входа в кафе и рестораны

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных ограничениях из-за COVID-19. Их будут контролировать полиция с Муниципальной стражей, в том числе сотрудники коммунальных предприятий

Как пишет RegioNews, об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, накануне возможного ухудшения ситуации разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений", - сообщил Кличко.

По его словам, такие ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте.

"Но, подчеркну, это на уровне идей пока варианты, которые рассматриваются", — отметил мэр города.

Власти будут пытаться избежать внедрения COVID-сертификатов для проезда в общественном транспорте, подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда в Украине ожидается вспышка коронавируса.