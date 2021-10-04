В Киеве задержан боевик ОРДО, который добивал раненых украинских военных

Фото СБУ

В ходе спецоперации контрразведка Службы безопасности Украины задержала в одном из хостелов столицы разведчика "ДНР", который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных

Об этом сообщается на сайте СБУ, передает RegioNews.

Мужчину задержали в ходе спецоперации в одном из хостелов Киева, куда он прибыл из оккупированного Россией Крыма.

Он входил в состав группировки, которая в 2014 году занималась ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО. Кроме того, злоумышленник проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, - говорится в сообщении.

Сейчас его арестовали и сообщили о подозрении.

Как сообщалось, СБУ опубликовала видео допроса боевика "ЛНР", сбежавшего от террористов.