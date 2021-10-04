Полиция объявила подозрение трем несовершеннолетним в убийстве полицейского в Чернигове

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В Чернигове объявили о подозрении четырем задержанным в убийстве полицейского. Среди подозреваемых-мужчина и трое несовершеннолетних парней

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова руководителя Черниговской окружной прокуратуры области Павла Герасименко.

Так, по его словам 2 октября задержали 4 мужчин, трое из которых несовершеннолетние.

"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - отметил он.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских один из них погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" на улице Независимости. Двое правоохранителей были в отпуске и гражданской одежде. Второго пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице.