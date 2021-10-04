10:59  04 октября
Уже семь областей близки к переходу в "оранжевую" зону карантина
10:46  04 октября
Стали известны рекомендации Минобразования по началу осенних каникул для школьников
08:09  04 октября
Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
04 октября 2021, 09:02 1162

Полиция объявила подозрение трем несовершеннолетним в убийстве полицейского в Чернигове

04 октября 2021, 09:02 1162
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Чернигове объявили о подозрении четырем задержанным в убийстве полицейского. Среди подозреваемых-мужчина и трое несовершеннолетних парней

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на слова руководителя Черниговской окружной прокуратуры области Павла Герасименко.

Так, по его словам 2 октября задержали 4 мужчин, трое из которых несовершеннолетние.

"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - отметил он.

Напомним, в ночь на 2 октября в Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских один из них погиб на месте. Инцидент произошел в супермаркете "АТБ" на улице Независимости. Двое правоохранителей были в отпуске и гражданской одежде. Второго пострадавшего доставили в реанимацию, сейчас он находится в областной больнице.

Чернигов полиция убийство задержание подростки

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram