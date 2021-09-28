На Николаевщине в ДТП погибли четыре человека, еще семеро - травмированы

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В дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузовиков, которое произошло вблизи с. Широкое в Николаевской области, погибли четыре человека, еще семеро получили травмы

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает RegioNews.

На автодороге "Березовка - Калиновка" перед с. Широкое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовиков DAF и КАМАЗ с прицепом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте.

Еще семеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 29 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Водители грузовых автомобилей не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция предусматривает лишение свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарутино Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали трое полицейских и водитель автомобиля.