12:24  27 сентября
За два года родственники "слуг народа" приобрели имущества на 60 млн гривен - КИУ
17:19  27 сентября
Стало известно, сколько силовиков в Украине уже вакцинировались от коронавируса
08:09  28 сентября
Сутки на Донбассе: интенсивность боевых действий возросла, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 08:28

На Николаевщине в ДТП погибли четыре человека, еще семеро - травмированы

28 сентября 2021, 08:28
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузовиков, которое произошло вблизи с. Широкое в Николаевской области, погибли четыре человека, еще семеро получили травмы

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, передает RegioNews.

На автодороге "Березовка - Калиновка" перед с. Широкое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовиков DAF и КАМАЗ с прицепом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 66-летний водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте.

Еще семеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 29 до 47 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Водители грузовых автомобилей не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция предусматривает лишение свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарутино Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали трое полицейских и водитель автомобиля.

автобус ДТП дороги авто дети авария грузовик

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua