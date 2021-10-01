На Днепропетровщине разоблачили командира воинской части на присвоении 1 млн гривен

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В Днепропетровской области сотрудники киберполиции разоблачили командира воинской части и директора частного предприятия в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку системы видеонаблюдения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Установлено, что в 2019 году одна из воинских частей по результатам тендерных торгов на электронной площадке "ProZorro" заключила договор с частным предприятием на поставку оборудования систем видеонаблюдения на сумму 1 008 600 грн.

Для реализации схемы должностные лица внесли недостоверные сведения в служебную документацию относительно стоимости оборудования и его технических характеристик. В результате система видеонаблюдения была закуплена по завышенной цене.

Командиру воинской части вручено уведомление о подозрении.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине оперативники вместе со следователями областной полиции задержали "на горячем" руководителя госпредприятия энергетической отрасли, когда он получил часть взятки.