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24 сентября 2021, 14:51

Двух налоговиков на Тернопольщине будут судить по делу о взятке в $37 тысяч

24 сентября 2021, 14:51
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Фото: из открытых источников
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На Тернопольщине будут судить начальника оперативного управления и заместителя начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений Государственной фискальной службы области по факту получения неправомерной выгоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что должностные лица ГФС, действуя по предварительному сговору, получили от предпринимателя $37 тысяч взятки за непривлечение заявителя к уголовной ответственности, которая касается уклонения от уплаты налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Государственным бюро расследований.

Напомним, что екскерівника Одесского порта будут судить за служебную халатность, которая привела к ущербу в 142 млн грн.

суд взятка расследование ГФС налоги предприятие

 
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