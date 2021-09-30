08:46  30 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили 11 757 случаев заражения
09:11  30 сентября
В горах на Львовщине перевернулся туристический автобус: есть пострадавшие
12:31  30 сентября
Оккупанты на Донбассе снова убили нашего воина
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2021, 12:16 518

В Тернополе разоблачили врача на взяточничестве

30 сентября 2021, 12:16 518
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Тернопольские полицейские уличили во взяточничестве заведующую отделением районной больницы. Она должна была оформить документы для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как установили полицейские, заведующая отделением районной больницы требовала средства от местного жителя.

По данным следствия, она должна была оформить документы для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы.

За 1500 долларов обещала посодействовать в решении вопроса об уклонении от прохождения военной службы в рядах ВСУ", - сообщили правоохранители.

Задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения ею определенной суммы неправомерной выгоды.

Полицейские изъяли с места задержания 1500 долларов.

Ранее сообщалось, что в Днепре пятерых полицейских подозревают в вымогательстве взяток и принуждении местных жителей признаваться в преступлениях.

взятка врачи полиция Тернополь ВСУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua