В Тернополе разоблачили врача на взяточничестве
Тернопольские полицейские уличили во взяточничестве заведующую отделением районной больницы. Она должна была оформить документы для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Как установили полицейские, заведующая отделением районной больницы требовала средства от местного жителя.
По данным следствия, она должна была оформить документы для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы.
За 1500 долларов обещала посодействовать в решении вопроса об уклонении от прохождения военной службы в рядах ВСУ", - сообщили правоохранители.
Задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения ею определенной суммы неправомерной выгоды.
Полицейские изъяли с места задержания 1500 долларов.
Ранее сообщалось, что в Днепре пятерых полицейских подозревают в вымогательстве взяток и принуждении местных жителей признаваться в преступлениях.