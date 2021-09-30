В Тернополе разоблачили врача на взяточничестве

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Тернопольские полицейские уличили во взяточничестве заведующую отделением районной больницы. Она должна была оформить документы для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как установили полицейские, заведующая отделением районной больницы требовала средства от местного жителя.

По данным следствия, она должна была оформить документы для признания гражданина непригодным к прохождению военной службы.

За 1500 долларов обещала посодействовать в решении вопроса об уклонении от прохождения военной службы в рядах ВСУ", - сообщили правоохранители.

Задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения ею определенной суммы неправомерной выгоды.

Полицейские изъяли с места задержания 1500 долларов.

Ранее сообщалось, что в Днепре пятерых полицейских подозревают в вымогательстве взяток и принуждении местных жителей признаваться в преступлениях.