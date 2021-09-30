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30 сентября 2021, 10:39 573

Руководителя подразделения "Черновцыоблэнерго" задержали на взятке в $9 тысяч

30 сентября 2021, 10:39 573
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Фото: СБУ
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В Черновцах Служба безопасности Украины разоблачила чиновника "на горячем" вблизи центрального офиса учреждения АО"Черновцыоблэнерго"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, руководитель одного из региональных подразделений АО "Черновцыоблэнерго" требовал от предпринимателя $9 тыс. за подключение коммерческого помещения к электросети. Чиновника задержали вблизи центрального офиса учреждения.

Кроме того, оперативники спецслужбы задокументировали, что начальник другого подразделения АО "Черновцыоблэнерго" требовал от предпринимателя $1 тыс. за предоставление разрешительных документов на установку счетчика. Посредником в этой сделке была близкая родственница руководителя регионального сектора НКРЭКУ, которая также захотела получить "вознаграждение". Правоохранители задержали ее в кабинете собственного офиса во время получения неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к противоправным схемам лиц.

Напомним, на Тернопольщине будут судить начальника оперативного управления и заместителя начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений Государственной фискальной службы области по факту получения неправомерной выгоды.

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