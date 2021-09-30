Руководителя подразделения "Черновцыоблэнерго" задержали на взятке в $9 тысяч

Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, руководитель одного из региональных подразделений АО "Черновцыоблэнерго" требовал от предпринимателя $9 тыс. за подключение коммерческого помещения к электросети. Чиновника задержали вблизи центрального офиса учреждения.

Кроме того, оперативники спецслужбы задокументировали, что начальник другого подразделения АО "Черновцыоблэнерго" требовал от предпринимателя $1 тыс. за предоставление разрешительных документов на установку счетчика. Посредником в этой сделке была близкая родственница руководителя регионального сектора НКРЭКУ, которая также захотела получить "вознаграждение". Правоохранители задержали ее в кабинете собственного офиса во время получения неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к противоправным схемам лиц.

Напомним, на Тернопольщине будут судить начальника оперативного управления и заместителя начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений Государственной фискальной службы области по факту получения неправомерной выгоды.