В Минздраве рассказали, как педагоги и чиновники могут избежать обязательной COVID-вакцинации

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Прививка от COVID-19 работникам, попавшим в перечень для обязательных профилактических прививок, будет проводиться только в случае отсутствия медицинских противопоказаний

Как пишет RegioNews, об этом говорится в документе, обнародованном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Министерство здравоохранения подготовило доработанный проект приказа о перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Отмечается, что на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций;

высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальные, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Так, по сравнению с первой редакцией документа последний пункт дополнен работниками учреждений высшего образования, учреждений специального образования и научных учреждений.

В документ также внесли изменения, согласно которым вакцинация проводится "при отсутствии абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уверял, что обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине не планируется.