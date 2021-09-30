В Украине уже более 7 млн граждан вакцинировались от коронавируса
В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 000 533 человека
Как сообщили в пресс-центре Минздрава, всего в стране уже проведено более 12,6 млн прививок, пишет RegioNews.
В частности, за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 126 003 человека. Из которых первую дозу получили 73 816 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 52 187.
Так, вчера население иммунизировали:
- 915 мобильных бригад;
- 3 029 пунктов прививки;
- 348 центров вакцинации.
Между тем, с начала вакцинальной кампании было привито 7 000 535 человек. Из которых полностью иммунизированы - 5 617 457.
В общем количестве в стране проведено 12 617 990 прививок.
Ранее сообщалось, что в Украине могут разрешить вакцинацию от COVID-19 детей от 12 лет.
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