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30 сентября 2021, 10:44 12

В Украине уже более 7 млн граждан вакцинировались от коронавируса

30 сентября 2021, 10:44 12
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Фото: Рixabay
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В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 000 533 человека

Как сообщили в пресс-центре Минздрава, всего в стране уже проведено более 12,6 млн прививок, пишет RegioNews.

В частности, за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 126 003 человека. Из которых первую дозу получили 73 816 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 52 187.

Так, вчера население иммунизировали:

  • 915 мобильных бригад;
  • 3 029 пунктов прививки;
  • 348 центров вакцинации.

Между тем, с начала вакцинальной кампании было привито 7 000 535 человек. Из которых полностью иммунизированы - 5 617 457.

В общем количестве в стране проведено 12 617 990 прививок.

Ранее сообщалось, что в Украине могут разрешить вакцинацию от COVID-19 детей от 12 лет.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
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