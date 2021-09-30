В Украине уже более 7 млн граждан вакцинировались от коронавируса

Фото: Рixabay

Как сообщили в пресс-центре Минздрава, всего в стране уже проведено более 12,6 млн прививок, пишет RegioNews.

В частности, за минувшие сутки вакцинировано против коронавируса 126 003 человека. Из которых первую дозу получили 73 816 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 52 187.

Так, вчера население иммунизировали:

915 мобильных бригад;

3 029 пунктов прививки;

348 центров вакцинации.

Между тем, с начала вакцинальной кампании было привито 7 000 535 человек. Из которых полностью иммунизированы - 5 617 457.

В общем количестве в стране проведено 12 617 990 прививок.

Ранее сообщалось, что в Украине могут разрешить вакцинацию от COVID-19 детей от 12 лет.