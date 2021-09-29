В Днепре полиция ловила мотоциклиста и сбила женщину

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В Днепре патрульные полицейские во время преследования мотоциклиста сбили женщину

Как пишет RegioNews, об этом в среду, 29 сентября, правоохранители сообщили на своей странице в Facebook.

Так, по их словам, 28 сентября около 17:00 кто-то сообщил на "102" об ограблении в Соборном районе города. Впоследствии на проспекте Героев экипаж патрульных, который прорабатывал вызов, заметил мужчину на мотоцикле, по описанию похожего на предполагаемого злоумышленника. Они подали мотоциклисту требование об остановке, но тот проигнорировал ее и начал убегать от инспекторов дворами.

По словам патрульных, мужчина создавал аварийные ситуации, ехал по тротуарам и подвергал опасности других участников дорожного движения".

"В какой-то момент инспекторы потеряли правонарушителя из виду, но очевидцы указали им, что тот проехал в арку одного из домов. Полицейские направились туда, подавая звуковые сигналы во время движения. Заехав в арку, инспектор не успел вовремя сманеврировать и задел транспортным средством женщину, которая в это время шла там. В результате гражданка получила повреждения", - рассказали правоохранители.

В полиции утверждают, что патрульные сразу же вызвали "скорую" и начали оказывать домедицинскую помощь потерпевшей. Женщину госпитализировали с травмой ноги.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове внедорожник протаранил авто полиции, которое сопровождало в больницу младенца.