Стало известно количество доз вакцин от COVID-19, у которых истекает срок годности

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В Украине сейчас в наличии всего 11 457 084 доз вакцин от COVID-19 различных производителей, из которых у 35 676 доз срок годности истекает 30 сентября

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина"

Как уточнили в Минздраве, в настоящее время на национальном, региональных и местных складах в наличии 6 998 206 доз вакцины CoronaVac, 1 687 688 доз вакцины Comirnaty (Pfizer) и 2 771 190 доз вакцины AstraZeneca.

Срок годности к потреблению 30 сентября истекает, в частности, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca и 34 036 доз вакцины Pfizer. Срок годности до 31 октября у 1 604 591 дозы вакцин AstraZeneca и 5772 вакцины Pfizer, срок годности до 30 ноября у 1 164 959 доз вакцины AstraZeneca и 2 862 доз вакцины Pfizer.

Кроме того, вакцины Pfizer будут пригодными до 31 ноября - 2 862 дозы, до 31 декабря - 767 722 дозы и еще 877 296 доз - до 31 января 2022 года.

Имеющиеся вакцины CoronaVac будут пригодными до 15 июня 2022 - 159 600 доз, еще 8 838 606 доз будут пригодны до апреля-августа 2023 года.

В Минздраве отметили, что сейчас в Украине проводится в среднем 107 тыс. вакцинаций за сутки, однако "уже сейчас наблюдается наращивание темпов".

С момента объявления "желтого" уровня эпидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%. Это говорит об увеличении спроса на проведение вакцинации против COVID-19, - считают в ведомстве.

В будние дни вакциной Pfizer, в частности, проводится в среднем 60-80 тыс. прививок, вакциной AstraZeneca - около 25 тыс. прививок.

В ведомстве отметили, что принимаются все меры для того, чтобы рационально использовать имеющуюся вакцину.

Это касается одобрения решения о ввозе вакцины на территорию Украины, в соответствии с темпами вакцинации, наличием этих препаратов и сроков их годности. Также, для предотвращения порчи, первой используется вакцина с коротким промежутком до срока годности, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

При этом Минздрав напоминает, что ведомство приняло решение применять минимально допустимый интервал между введением двух доз вакцины AstraZeneca, который разрешен инструкцией - четыре недели. Это позволит максимально быстро защитить людей и быстрее и рациональнее использовать имеющуюся вакцину.

В Минздраве также отметили, что сейчас в Украине изучается вопрос ревакцинации путем введения усиленной (бустерной) дозы или выбора модели повторного проведения курса прививок.

Имеющаяся вакцина максимально используется для защиты украинцев путем проведения базового полного курса вакцинации (введение двух доз), - отметили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что в Украине действует мощная система фармакологического надзора.

Человек, который приходит на вакцинацию, ни в коем случае не получит прививку вакциной с нарушенными сроками или условиями хранения, - отметили в Минздраве.

Как сообщалось, в начале сентября главный санврач Кузин сообщал, что у 4 млн доз имеющихся в Украине вакцин истекает срок годности до конца года.

Эксперты считают: чтобы не допустить порчи вакцины AstraZeneca, надо увеличить темпы ее использования в пять раз.

14 сентября сообщалось, что в Мариуполе истекает срок годности одной тысячи доз вакцины Moderna.