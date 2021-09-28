Стала відома кількість доз вакцин від COVID-19, у яких збігає термін придатності

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В Україні нині в наявності всього 11 457 084 доз вакцин від COVID-19 різних виробників, з яких у 35 676 доз термін придатності закінчується 30 вересня

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна"

Як уточнили в МОЗ, наразі на національному, регіональних і місцевих складах у наявності 6 998 206 доз вакцини CoronaVac, 1 687 688 доз вакцини Comirnaty (Pfizer) і 2 771 190 доз вакцини AstraZeneca.

Термін придатності до споживання 30 вересня закінчується, зокрема, у 1 640 доз вакцин AstraZeneca і 34 036 доз вакцини Pfizer. Термін придатності до 31 жовтня у 1 604 591 дози вакцин AstraZeneca і 5772 вакцини Pfizer, термін придатності до 30 листопада у 1 164 959 доз вакцини AstraZeneca і 2 862 доз вакцини Pfizer.

Крім того, вакцини Pfizer будуть придатними до 31 листопада - 2 862 дози, до 31 грудня - 767 722 дози і ще 877 296 доз - до 31 січня 2022 року.

Наявні вакцини CoronaVac будуть придатними до 15 червня 2022 - 159 600 доз, ще 8 838 606 доз будуть придатні до квітня-серпня 2023 року.

У МОЗ зазначили, що наразі в Україні проводиться в середньому 107 тис. вакцинацій за добу, проте "вже зараз спостерігається нарощування темпів".

З моменту оголошення "жовтого" рівня епіднебезпеки кількість введення перших доз вакцини від COVID-19 зросла майже на 25%. Це говорить про збільшення попиту на проведення вакцинації проти COVID-19, - вважають у відомстві.

У будні дні вакциною Pfizer, зокрема, проводиться в середньому 60-80 тис. щеплень, вакциною AstraZeneca - близько 25 тис. щеплень.

У відомстві зазначили, що вживаються всі заходи для того, щоб раціонально використовувати наявну вакцину.

Це стосується схвалення рішення про ввезення вакцини на територію України, відповідно до темпів вакцинації, наявності цих препаратів і термінів їх придатності. Також, для запобігання псуванню, першою використовується вакцина з коротким проміжком до терміну придатності, - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

При цьому МОЗ нагадує, що відомство ухвалило рішення застосовувати мінімально допустимий інтервал між введенням двох доз вакцини AstraZeneca, який дозволений інструкцією - чотири тижні. Це дозволить максимально швидко захистити людей і швидше і раціональніше використовувати наявну вакцину.

У МОЗ також зазначили, що зараз в Україні вивчається питання ревакцинації шляхом введення підсиленої (бустерної) дози або вибору моделі повторного проведення курсу щеплення.

Наявна вакцина максимально використовується для захисту українців шляхом проведення базового повного курсу вакцинації (введення двох доз), - зазначили в міністерстві.

У МОЗ нагадали, що в Україні діє потужна система фармакологічного нагляду.

Людина, яка приходить на вакцинацію, в жодному разі не отримає щеплення вакциною з порушеними термінами або умовами зберігання, - наголосили в МОЗ.

Як повідомлялося, на початку вересня головний санлікар Кузін повідомляв, що у 4 млн доз наявних в Україні вакцин збігає термін придатності до кінця року.

Експерти вважають, що аби не допустити псування вакцини AstraZeneca, треба збільшити темпи її використання уп'ятеро.

14 вересня повідомлялося, що у Маріуполі закінчується термін придатності однієї тисячі доз вакцини Moderna.