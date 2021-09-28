12:28  28 сентября
В Одесской области от коронавируса умерли супруги с разницей в 30 минут
13:58  28 сентября
Появились подробности ДТП на Николаевщине, в котором погибли четыре человека
08:09  28 сентября
Сутки на Донбассе: интенсивность боевых действий возросла, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 14:41 141

В Минобразования рассказали, сколько школ перешли на дистанционное обучение

28 сентября 2021, 14:41 141
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сейчас на дистанционной форме обучения находятся 3 300 школ

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов сообщила заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова.

По словам Веры Роговой, в шести регионах Украины на дистанционном обучении находятся более 40% школ.

Это Львовская, Винницкая, Одесская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области.

Чиновница добавила, что в этих регионах ведется "пристальный контроль над качеством дистанционного образования".

Вера Рогова рассказала, что в некоторых школах на компьютеры устанавливают программы, с помощью которых департамент образования может отследить качество обучения, "прогуляться" по школе и даже, в условиях очного обучения, пообщаться с детьми.

"Государство выделяет достаточно большие средства на образование. В частности, на компьютерное обеспечение", - отметила заместитель министра.

Среди регионов лидерами по количеству вакцинированных учителей являются Киев, Сумская, Донецкая, Луганская, Харьковская и Черкасская области.

Напомним, офлайн-занятия в украинских школах в условиях "желтой" карантинной зоны происходят лишь при условии, если 80% педколлектива вакцинировано против COVID-19.

COVID-19 учителя Минобразования вакцинация дистанционное обучение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua