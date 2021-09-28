В Минобразования рассказали, сколько школ перешли на дистанционное обучение

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Сейчас на дистанционной форме обучения находятся 3 300 школ

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов сообщила заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова.

По словам Веры Роговой, в шести регионах Украины на дистанционном обучении находятся более 40% школ.

Это Львовская, Винницкая, Одесская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области.

Чиновница добавила, что в этих регионах ведется "пристальный контроль над качеством дистанционного образования".

Вера Рогова рассказала, что в некоторых школах на компьютеры устанавливают программы, с помощью которых департамент образования может отследить качество обучения, "прогуляться" по школе и даже, в условиях очного обучения, пообщаться с детьми.

"Государство выделяет достаточно большие средства на образование. В частности, на компьютерное обеспечение", - отметила заместитель министра.

Среди регионов лидерами по количеству вакцинированных учителей являются Киев, Сумская, Донецкая, Луганская, Харьковская и Черкасская области.

Напомним, офлайн-занятия в украинских школах в условиях "желтой" карантинной зоны происходят лишь при условии, если 80% педколлектива вакцинировано против COVID-19.