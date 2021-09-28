В регионы Украины доставили препарат для помощи тяжелобольным COVID-пациентам

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В регионы Украины доставили 2 784 флакона препарата Тоцилизумаб, что может помочь в лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Тоцилизумаб используют для помощи тяжелобольным пациентам с COVID-19. Речь идет о госпитализированных взрослых и детей от 2 лет, которые получают кортикостероиды и требуют дополнительного кислорода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение на экстренное использование препарата выдало еще в июне Управление продовольствия и медикаментов (FDA), США. А уже 18 августа Всемирная организация по здравоохранению рекомендовала Тоцилизумаб для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняли на основе 27 клинических исследований, в которых приняло участие 10 тыс. пациентов.

Исследования свидетельствуют, что лечение Тоцилизумабом пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью, снижает летальность и уменьшает время пребывания пациентов в больницах.

Стоимость одного флакона препарата составила более 9 тысяч гривен.

Напомним, в Украине за 27 сентября зафиксировали 143 летальных случая от коронавируса, госпитализировали 1 288 человек, выздоровели 2 927 человек.