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28 сентября 2021, 10:09 260

Четыре области в Украине соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

28 сентября 2021, 10:09 260
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Фото: из открытых источников
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В Украине по состоянию на 28 сентября пять регионов демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах "желтой" зоны

Об этом свидетельствуют данные сайта Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях наблюдается превышение динамики госпитализаций больных коронавирусом. А в Черновицкой области превышена загруженность коек пациентами с COVID-19.

Напомним, в Украине за 27 сентября зафиксировали 143 летальных случая от коронавируса, госпитализировали 1 288 человек, выздоровели 2 927 человек.

карантин Минздрав медики пандемия оранжевая зона

 
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