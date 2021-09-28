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28 сентября 2021, 11:58 9

Муж на Полтавщине получил условный срок за домашнее видео с женой для популярного сайта

28 сентября 2021, 11:58 9
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из открытых источников
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Житель Кременчуга Полтавской области получил условный срок за распространение в интернете порнографических видео. Ролики он снимал дома вместе со своей женой и заливал на сайт PornHub.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на решение Крюковского районного суда Кременчуга.

Мужчина работает инженером-электронщиком в местном лицее. Раньше судимым он не был.

Хоум-видео инженер хранил на своем iMac. Всего на электронном носителе было найдено 28 материалов порнографического характера, мужчина публиковал в сети под ником MonaCharm.

Судя по названиям видеороликов, жена обвиняемого часто снималась в роли несовершеннолетней.

Как отмечается в постановлении суда, мужчина получал "незаконный доход за просмотр видео, чем довел свой преступного умысла до конца".

Действия мужчины были квалифицированы по ч. 1 ст. 301 и ч. 3 ст. 301 УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до трех лет).

Однако приговор обвиняемому был смягчен, поскольку мужчина житель Кременчуга пошел на сделку со следствием

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