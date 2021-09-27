Дело Шеремета: суд разрешил снять электронный браслет с Антоненко

Суспильне

Шевченковский суд Киева заменил одному из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест без необходимости носить электронный браслет

Двум другим подозреваемым продлили меры пресечения: Яна Дугарь осталась под личным обязательством, а Юлия Кузьменко - под ночным домашним арестом, сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне

"Как мы и говорили в 2019 году, все это — неправда, все это сфабриковано. Сейчас это уже слишком явно, никто в этом не сомневается", — отметил после заседания Антоненко.

Также суд поддержал ходатайство защиты и разрешил вернуть Кузьменко личные вещи, которые были изъяты ранее. Зато аналогичное ходатайство относительно Дугарь судьи не поддержали.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Он ехал на утренний радиоэфир своей программы. До декабря 2019 года у следствия не было ни одного официального подозреваемого. При этом расследование убийства Шеремета чиновники публично называли "делом чести".

12 декабря 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета – это военный Сил специальных операций ВСУ и музыкант Андрей Антоненко, врач "Охматдета", волонтер и детская хірургиня Юлия Кузьменко по кличке "Лиса", а также военный врач Яна Дугарь. Следствие предполагало, что взрывчатку закладывали Кузьменко, вместе с ней был Антоненко, а Яна Дугарь фотографировала расположение камер на мобильный телефон рядом с местом преступления незадолго до убийства Шеремета. В ходе следствия следователи изменили подозрение Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

30 апреля Шевченковский райсуд Киева отпустил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под круглосуточный домашний арест. Защита Андрея Антоненко не исключает, что будет ходатайствовать о выплате подзащитному компенсации за его содержание в СИЗО.