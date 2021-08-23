11:15  23 августа
В Украине стало меньше новых COVID-больных: ситуация в регионах
11:06  23 августа
Над Киевом подняли самый большой в Украине флаг
10:03  23 августа
Сутки в ООС: пять обстрелов и погибший украинский военный
UA | RU
UA | RU
23 августа 2021, 14:42 357

В Украине с сегодняшнего дня электронные паспорта приравниваются к бумажным

23 августа 2021, 14:42 357
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине 23 августа вступил в силу закон, приравнивающий электронные паспорта к бумажным

Как пишет RegioNews, этот закон президент Владимир Зеленский подписал в апреле, тогда же в Офисе президента сообщили, что закон вступит в силу 23 августа.

Закон закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, он будет иметь на это право.

Напомним, что соответствующий закон парламент принял еще 30 марта.

паспорт Дія Украина закон документ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram