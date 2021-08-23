В Украине с сегодняшнего дня электронные паспорта приравниваются к бумажным

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В Украине 23 августа вступил в силу закон, приравнивающий электронные паспорта к бумажным

Как пишет RegioNews, этот закон президент Владимир Зеленский подписал в апреле, тогда же в Офисе президента сообщили, что закон вступит в силу 23 августа.

Закон закрепляет на законодательном уровне определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический заграничный паспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, он будет иметь на это право.

Напомним, что соответствующий закон парламент принял еще 30 марта.