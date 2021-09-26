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Сутки на Донбассе: четыре обстрела украинских позиций боевиками, один раненый
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26 сентября 2021, 10:07 5

Сутки на Донбассе: четыре обстрела украинских позиций боевиками, один раненый

26 сентября 2021, 10:07 5
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Фото из открытых источников
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Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В штабе говорят, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки российские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.

В сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное, - говорится в сообщении.

В течение текущих суток, 26 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщалось, 25 сентября на Донбассе было рекордное за месяц количество нарушений режима "тишины" со стороны боевиков.

Также известно, что на Донбассе украинец получил три года за репосты пропагандистских материалов в соцсети.

ООС Донбасс обстрелы ранение боевики РФ

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