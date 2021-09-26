Сутки на Донбассе: четыре обстрела украинских позиций боевиками, один раненый
Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В штабе говорят, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.
В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.
Вблизи Марьинки российские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия.
В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.
В сторону Водяного враг вел обстрелы из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное, - говорится в сообщении.
В течение текущих суток, 26 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Как сообщалось, 25 сентября на Донбассе было рекордное за месяц количество нарушений режима "тишины" со стороны боевиков.