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21 сентября 2021, 10:26 4

На Донетчине СБУ предотвратила диверсию: нашли схрон со взрывчаткой вблизи железнодорожной станции

21 сентября 2021, 10:26 4
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Фото: СБУ
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В Донецкой области Служба безопасности Украины обнаружила вблизи магистральных путей железнодорожной станции "Дружковка" схрон с противотанковыми минами и взрывчатку с электродетонатором

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, схрон оборудовали боевики "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

Во время осмотра тайника, правоохранители, среди прочего, обнаружили:

  • 8 противотанковых реактивных гранат;
  • 0,5 кг тротила и пластида;
  • 3 противотанковые мины с часовыми детонаторами;
  • 9 гранат Ф-1, РГД - 5 и РКГ-3;
  • зажигательную мину-гранату;
  • 2 стартовые заряды к противотанковой гранате;
  • кумулятивный заряд;
  • более 1,5 тыс. патронов различного калибра;
  • дымовую шашку.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала боевика, который штурмовал здание управления СБУ в Луганске в 2014 году. Контрразведчики установили место его жительства и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.

СБУ Диверсия боевики железная дорога станция Граната

 
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