На Донетчине СБУ предотвратила диверсию: нашли схрон со взрывчаткой вблизи железнодорожной станции

Фото: СБУ

В Донецкой области Служба безопасности Украины обнаружила вблизи магистральных путей железнодорожной станции "Дружковка" схрон с противотанковыми минами и взрывчатку с электродетонатором

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, схрон оборудовали боевики "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

Во время осмотра тайника, правоохранители, среди прочего, обнаружили:

8 противотанковых реактивных гранат;

0,5 кг тротила и пластида;

3 противотанковые мины с часовыми детонаторами;

9 гранат Ф-1, РГД - 5 и РКГ-3;

зажигательную мину-гранату;

2 стартовые заряды к противотанковой гранате;

кумулятивный заряд;

более 1,5 тыс. патронов различного калибра;

дымовую шашку.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала боевика, который штурмовал здание управления СБУ в Луганске в 2014 году. Контрразведчики установили место его жительства и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.