На Донетчине СБУ предотвратила диверсию: нашли схрон со взрывчаткой вблизи железнодорожной станции
В Донецкой области Служба безопасности Украины обнаружила вблизи магистральных путей железнодорожной станции "Дружковка" схрон с противотанковыми минами и взрывчатку с электродетонатором
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По оперативным данным, схрон оборудовали боевики "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.
Во время осмотра тайника, правоохранители, среди прочего, обнаружили:
- 8 противотанковых реактивных гранат;
- 0,5 кг тротила и пластида;
- 3 противотанковые мины с часовыми детонаторами;
- 9 гранат Ф-1, РГД - 5 и РКГ-3;
- зажигательную мину-гранату;
- 2 стартовые заряды к противотанковой гранате;
- кумулятивный заряд;
- более 1,5 тыс. патронов различного калибра;
- дымовую шашку.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала боевика, который штурмовал здание управления СБУ в Луганске в 2014 году. Контрразведчики установили место его жительства и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.