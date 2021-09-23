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На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"
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23 сентября 2021, 17:25 26

На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"

23 сентября 2021, 17:25 26
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из открытых источников
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С начала суток, 23 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В направлении Южного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских защитников нет.

Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что накануне оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

ООС Донбасс оккупанты боевики РФ

 
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