На Донбассе относительное затишье: боевики 1 раз нарушили "тишину"
С начала суток, 23 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
В направлении Южного противник вел беспокоящий огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди украинских защитников нет.
Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, что накануне оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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