Сутки в ООС: интенсивность обстрелов уменьшилась, потерь нет
За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.
Так, в направлении Пивденного боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского и Новолуганского.
Военнослужащие ООС открывали ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских воинов нет.
В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.