Сутки в ООС: интенсивность обстрелов уменьшилась, потерь нет

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За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

Так, в направлении Пивденного боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского и Новолуганского.

Военнослужащие ООС открывали ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских воинов нет.

В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.