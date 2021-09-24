12:21  23 сентября
Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску
11:59  23 сентября
На Буковине выпал снег
08:09  24 сентября
Сутки в ООС: интенсивность обстрелов уменьшилась, потерь нет
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2021, 08:09 16

Сутки в ООС: интенсивность обстрелов уменьшилась, потерь нет

24 сентября 2021, 08:09 16
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 23 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

Так, в направлении Пивденного боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского и Новолуганского.

Военнослужащие ООС открывали ответный огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских воинов нет.

В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua