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26 сентября 2021, 10:49 794

Украинские военные совместно десантировались с американцами в рамках "Rapid Trident–2021"

26 сентября 2021, 10:49 794
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Фото Командования ДШВ ВСУ
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В рамках многонациональных учений "Rapid Trident-2021" состоялось совместное десантирование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на странице в Facebook, передает RegioNews.

Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров, - говорится в сообщении.

Отмечено, что накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования из отечественных десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВСУ, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США.

Как сообщалось, 17 сентября Зеленский на Львовщине открыл военные учения "Rapid Trident". Международные учения проходят с участием военных из 10 стран.

США учения военные десантники ВСУ

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