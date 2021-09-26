Украинские военные совместно десантировались с американцами в рамках "Rapid Trident–2021"

Фото Командования ДШВ ВСУ

В рамках многонациональных учений "Rapid Trident-2021" состоялось совместное десантирование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на странице в Facebook, передает RegioNews.

Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров, - говорится в сообщении.

Отмечено, что накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования из отечественных десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВСУ, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США.

Как сообщалось, 17 сентября Зеленский на Львовщине открыл военные учения "Rapid Trident". Международные учения проходят с участием военных из 10 стран.