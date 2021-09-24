В Украине лабораторно подтверждено всего суммарно 958 случаев штамма "Дельта"
В Украине выявлено около 960 случаев коронавируса штамма “Дельта”
Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
За сутки 23 сентября в Украине было зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 и также лабораторно подтверждено всего суммарно 958 случаев коронавирусной болезни, которая вызвана штаммом "Дельта". Мы действительно видим, что почти в каждом регионе штамм "Дельта" регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей, — рассказал Кузин.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине COVID-19 заболело более 400 школьников.
Также известно, что в Украине за сутки обнаружили более 9 тысяч новых больных COVID-19.
Кроме этого, Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID соответствуют "оранжевой" зоне.