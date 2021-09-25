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25 сентября 2021, 14:30 15

В Киеве второй день подряд уменьшается количество новых больных COVID-19

25 сентября 2021, 14:30 15
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из открытых источников
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В Киеве за минувшие сутки подтверждено 446 новых случаев заболевания COVID-19. Количество новых больных сокращается второй день подряд

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook мэра столицы Виталия Кличко

По его словам, среди новых больных COVID-19 261 женщина в возрасте от 18 до 87 лет

148 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 16 лет

В столичные больницы попали 36 пациентов с COVID-19 и 124 с подозрением на COVID-19 и пневмонии. 153 человека преодолели коронавирус (всего 219 904), пять человек умерли.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (74), Оболонском (65) и в Днепровском (62).

Напомним, что в Украине за сутки обнаружили более 8 тысяч новых больных на COVID-19

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