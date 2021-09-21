В Кривом Роге горело общежитие уволенных в запас военнослужащих

Фото: ГСЧС

В Кривом Роге на улице Ушакова Центрально-Городского района горело общежитие Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По прибытию спасателей к месту происшествия было установлено, что пожар возник в комнате на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

Огнем повреждена мебель и домашние вещи на площади 20 кв. м. Пожар локализован в 08:11, ликвидирован в 08:30", - говорится в сообщении.

К месту пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления.