На Харьковщине всю ночь горела школа
В воскресенье, 19 сентября, вспыхнул пожар в школе Чугуева, что в Харьковской области, который удалось потушить лишь утром 20 сентября
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"В 06:30 20 сентября подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Указано, что тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотах крыши и возникновением прогаров (после ремонта крыша имела двухслойное покрытие).
Как сообщают спасатели, огонь уничтожил крышу площадью 500 м2 и повредил помещение спортзала.
Напомним, на прошлой неделе во Львове горел памятник архитектуры.
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