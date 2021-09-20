09:13  20 сентября
В Украине более 2 тыс. новых COVID-больных: где больше всего
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
08:04  20 сентября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 08:53 577

На Харьковщине всю ночь горела школа

20 сентября 2021, 08:53 577
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 19 сентября, вспыхнул пожар в школе Чугуева, что в Харьковской области, который удалось потушить лишь утром 20 сентября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 06:30 20 сентября подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Указано, что тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотах крыши и возникновением прогаров (после ремонта крыша имела двухслойное покрытие).

Как сообщают спасатели, огонь уничтожил крышу площадью 500 м2 и повредил помещение спортзала.

Напомним, на прошлой неделе во Львове горел памятник архитектуры.

Украина пожар Харьков спасатели Харьковская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua