Вблизи города на Львовщине есть угроза подтопления - ГСЧС

из открытых источников

В одном из городов на западе Украины прогнозируется подъем уровня воды в реках из-за дождей. Есть угроза подтоплений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС

Угроза подтоплений будет существовать в течение 24-26 сентября на реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская во Львовской области.

Там ожидается подъем уровня воды на 0,1 - 0,3 метра над уровнем с последующим затоплением поймы (І уровень опасности - желтый).

Напомним, сегодня во всех регионах Украины ожидается пасмурная и дождливая погода.

Кроме того, в Украине 24 сентября объявлено штормовое предупреждение.