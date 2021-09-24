Вблизи города на Львовщине есть угроза подтопления - ГСЧС
В одном из городов на западе Украины прогнозируется подъем уровня воды в реках из-за дождей. Есть угроза подтоплений
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС
Угроза подтоплений будет существовать в течение 24-26 сентября на реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская во Львовской области.
Там ожидается подъем уровня воды на 0,1 - 0,3 метра над уровнем с последующим затоплением поймы (І уровень опасности - желтый).
Напомним, сегодня во всех регионах Украины ожидается пасмурная и дождливая погода.
Кроме того, в Украине 24 сентября объявлено штормовое предупреждение.
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