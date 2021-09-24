В Одесской области подросток устроил ДТП с участием шести автомобилей

Фото: Нацполиция

В Одесской области 17-летний парень устроил дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным правоохранителей, подросток взял машину матери, но не справился с управлением и столкнулся с припаркованными автомобилями в центре города. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не травмировался, но все машины получили механические повреждения.

Происшествие произошло около шести часов вечера на одной из центральных улиц города Черноморск.

На парня составили два протокола по ст. 124 и ч. 2 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские задержали работника станции технического обслуживания, который незаконно завладел автомобилем клиентки и попал на нем в ДТП.