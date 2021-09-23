На Ровенщине произошло масштабное ДТП: человека зажало в машине
Неподалеку Ровно в населенном пункте Белая Криница произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в которое попали четыре автомобиля
Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.
Очевидцы происшествия сообщают, что всего в аварию попало четыре автомобиля - грузовик и легковушки. В одной из легковых машин человека зажало на заднем сиденье.
Кроме того, во время аварии машины снесли светофорный столб.
Сообщается, что движение в направлении Ровно заблокировано, информации о жертвах пока нет.
Ранее сообщалось, что вблизи села Старицковка на автодороге "Киев-Харьков" водитель автомобиля "Infiniti" столкнулась с грузовым автомобилем "MAN". В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.
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