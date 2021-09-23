На Ровенщине произошло масштабное ДТП: человека зажало в машине

Фото: radiotrek.rv.ua

Неподалеку Ровно в населенном пункте Белая Криница произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в которое попали четыре автомобиля

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы происшествия сообщают, что всего в аварию попало четыре автомобиля - грузовик и легковушки. В одной из легковых машин человека зажало на заднем сиденье.

Кроме того, во время аварии машины снесли светофорный столб.

Сообщается, что движение в направлении Ровно заблокировано, информации о жертвах пока нет.

Ранее сообщалось, что вблизи села Старицковка на автодороге "Киев-Харьков" водитель автомобиля "Infiniti" столкнулась с грузовым автомобилем "MAN". В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.