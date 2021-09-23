12:21  23 сентября
Ляшко рассказал, нужно ли COVID-вакцинированным носить маску
11:59  23 сентября
На Буковине выпал снег
08:09  23 сентября
Боевики продолжают обстрелы из запрещенных вооружений: ранены двое бойцов ООС
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2021, 15:39 66

На Ровенщине произошло масштабное ДТП: человека зажало в машине

23 сентября 2021, 15:39 66
Читайте також українською мовою
Фото: radiotrek.rv.ua
Читайте також
українською мовою

Неподалеку Ровно в населенном пункте Белая Криница произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в которое попали четыре автомобиля

Как передает RegioNews, об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы происшествия сообщают, что всего в аварию попало четыре автомобиля - грузовик и легковушки. В одной из легковых машин человека зажало на заднем сиденье.

Кроме того, во время аварии машины снесли светофорный столб.

Сообщается, что движение в направлении Ровно заблокировано, информации о жертвах пока нет.

Ранее сообщалось, что вблизи села Старицковка на автодороге "Киев-Харьков" водитель автомобиля "Infiniti" столкнулась с грузовым автомобилем "MAN". В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия.

авария Ровно ДТП грузовик авто пассажир

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram