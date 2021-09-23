На Николаевщине локомотив столкнулся с грузовиком, есть погибший

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В четверг, 23 сентября, на 24 километре перегона "Никель - Побужский - Болеславчик" на нерегулируемом железнодорожном переезде произошла авария

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции Николаевской области.

Локомотив под управлением 32-летнего машиниста столкнулся с грузовым самосвалом "КрАЗ". В результате столкновения 55-летний водитель грузовика от полученных травм погиб.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины. Полиция уже открыла уголовное дело по факту "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

Ранее сообщалось, что на Николаевщине поезд сбил насмерть работника элеватора.