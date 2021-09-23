В Одесской области задержали банду, которая похищала людей

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В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию четырех участников группировки, которая запугивала и похищала жителей города Южный

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группы входили уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым. Они, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали с потерпевших крупные суммы денег и имущество.

Сотрудники СБУ установили место пребывания всех участников группировки и задержали их.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины на Полтавщине задержала организованную группу, которая похитила ребенка местного депутата. За освобождение дочери злоумышленники требовали от мужчины "выкуп" в почти пол миллиона долларов.