Полиция задержала четырех молодых людей, которые напали на пенсионерку на Черниговщине

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Правоохранители установили лиц, причастных к разбойному нападению на пенсионерку в одном из сел Бобровицкой общины Черниговской области. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Следователи установили, что молодые люди повредили окна и двери дома женщины 1959 года рождения - они проникли в помещение с целью наживы. Женщину, которая проснулась от действий молодых людей, связали и несколько раз ударили металлической палкой.

От полученных ударов женщина потеряла сознание, а мужчины продолжили рыскать по дому в поисках ценных вещей", - отметили в полиции.

Фигуранты сорвали с женщины золотую цепочку, забрали ее мобильный телефон, иконы, мелкие деньги, некоторые вещи домашнего обихода и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители установили, что молодые люди двигались на автомобиле - его нашли брошенным неподалеку г. Бобровицы. Ряд изъятых вещественных доказательств указывал на четырех местных жителей, которые могли быть причастными к совершению разбойного нападения.

"Одного из них полицейские увидели на отрезке дороги между брошенным авто и его домом. Когда мужчина увидел полицейское авто, даже пытался убежать. Впрочем, правоохранители его догнали", - сообщили в полиции.

Еще трое парней скрывались дома у родственников, снимающих жилье в Бобровице. Всех четырех человек правоохранители задержали для проведения дальнейших следственных действий.

Отмечается, что самому старшему из фигурантов 22 года и он уже был судим за совершение кражи. Еще трем задержанным ребятам 15-17 лет, полиция устанавливает роль каждого из них в этом правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Чернигове патрульные задержали мужчину, который вел себя агрессивно, приставал к прохожим, угрожая им оружием.