На Буковине полицейские остановили кражу древесины
Полицейские остановили в селе Дихтинец Вижницкого района грузовой автомобиль "ЗИЛ", который без надлежащих документов перевозил 8 кубометров древесины ели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Правоохранители установили, что 58-летний мужчина незаконно загрузил древесину на территории лесничества.
Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту кражи.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство и груз.
Ранее сообщалось, что одесские полицейские задержали группировку "черных" лесорубов во главе с депутатом горсовета.
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