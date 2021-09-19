На Буковине полицейские остановили кражу древесины

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Полицейские остановили в селе Дихтинец Вижницкого района грузовой автомобиль "ЗИЛ", который без надлежащих документов перевозил 8 кубометров древесины ели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Правоохранители установили, что 58-летний мужчина незаконно загрузил древесину на территории лесничества.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту кражи.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство и груз.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские задержали группировку "черных" лесорубов во главе с депутатом горсовета.