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19 сентября 2021, 17:46 178

На Буковине полицейские остановили кражу древесины

19 сентября 2021, 17:46 178
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Фото: Нацполиция
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Полицейские остановили в селе Дихтинец Вижницкого района грузовой автомобиль "ЗИЛ", который без надлежащих документов перевозил 8 кубометров древесины ели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Правоохранители установили, что 58-летний мужчина незаконно загрузил древесину на территории лесничества.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту кражи.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство и груз.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские задержали группировку "черных" лесорубов во главе с депутатом горсовета.

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