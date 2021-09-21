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21 сентября 2021, 21:55 704

В Киеве для составления протокола о нетрезвом вождении, патрульные пришли к нарушительнице-судье на работу

21 сентября 2021, 21:55 704
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Фото: Telegram "Жизнь Оболонского района"
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Патрульные были вынуждены посетить на месте работы в суде нарушительницу, которую поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, и составить протокол об административном правонарушении по 130 статье КУоАП

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВС.

Помните резонансный случай, который произошел 21 июля на столичной Оболони, когда транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда Киева попало в дорожно-транспортное происшествие? Тогда патрульные полицейские составили на водительницу протокол об админправонарушении за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП). А поскольку женщина, которая управляла авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И согласно заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезвая, - сказал Белошицкий.

Алексей Белошицкий пояснил, что в течение более чем полтора месяца нарушительница находилась то на больничном, то в отпуске, и ни разу, на многочисленные письменные приглашения полицейских, так и не появилась в управлении патрульной полиции в Киеве для завершения оформления соответствующего административного материала.

Поэтому, после выхода водителя с больничного, мы посетили ее по месту работы и составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП). Административный материал мы уже передали для рассмотрения по существу по территориальной подсудности — в Оболонский районный суд г. Киева. Теперь ждем справедливого решения суда, - сказал он.

Как сообщалось, в Киеве судья с признаками опьянения устроила ДТП. В Киеве на Оболони судья за рулем автомобиля Audi устроила ДТП. Авто на скорости вылетело с дороги на тротуар, сбило столб и протаранило дерево, при этом едва не улетев в Днепр.

Впоследствии Монастырский заверил, что дело с ДТП нетрезвой судьи "не замнут".

ДТП патрульная полиция полиция судья алкоголь

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