У Києві для складання протоколу про нетверезе кермування, патрульні прийшли до порушниці-судді на роботу

Фото: Telegram "Життя Оболонського району"

Патрульні були змушені відвідати на місці роботи в суді порушницю, яку спіймали в стані алкогольного сп’яніння за кермом, та скласти протокол про адміністративне правопорушення за 130 статтею КУпАП

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Пам’ятаєте резонансний випадок, що стався 21 липня на столичній Оболоні, коли транспортний засіб під керуванням судді Деснянського районного суду Києва потрапив у дорожньо-транспортну пригоду? Тоді патрульні поліцейські склали на водійку протокол про адмінправопорушення за вчинення ДТП (ст. 124 КУпАП). А оскільки жінка, яка керувала авто, мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, її направили на медичний огляд. І згідно із висновком лікаря ще у липні було підтверджено, що водійка дійсно була нетвереза, - сказав Білошицький.

Олексій Білошицький пояснив, що протягом більш ніж півтора місяця порушниця перебувала то на лікарняному, то у відпустці, і жодного разу, на численні письмові запрошення поліцейських, так і не з'явилася до управління патрульної поліції у Києві для завершення оформлення відповідного адміністративного матеріалу.

Тому, після виходу водійки з лікарняного, ми відвідали її за місцем роботи та склали протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП). Адміністративний матеріал ми вже передали для розгляду по суті за територіальною підсудністю — до Оболонського районного суду м. Києва. Тепер чекаємо справедливого рішення суду, - сказав він.

Як повідомлялося, у Києві суддя з ознаками сп'яніння влаштувала ДТП. У Києві на Оболоні суддя за кермом автомобіля Audi влаштувала ДТП. Авто на швидкості вилетіло з дороги на тротуар, збило стовп і протаранило дерево, при цьому ледь не полетівши в Дніпро.

Згодом Монастирський запевнив, що справу з ДТП нетверезої судді "не замнуть".