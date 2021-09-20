В Бердянске депутата, который пьяным сбил пешехода, лишили мандата

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Депутаты Бердянского городского совета досрочно прекратили полномочия депутата Николая Рудницкого. Он подал заявление об отказе от мандата после совершения в стадии алкогольного опьянения ДТП с пострадавшим

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ

"Поступило нотариальное заявление Рудницкого Николая Николаевича, согласно которой он сообщает о сложении депутатских полномочий и отказывается от депутатского мандата", - зачитал проект решения секретарь горсовета Александр Свидло.

За лишение Рудницкого мандата проголосовали 27 депутатов (всего в горсовете 38 депутатов, но в заседании принимали участие 27).

Рудницкий был избран от партии "Наш край".

Напомним, что 11 сентября в Бердянске автомобиль BMW X5, за рулем которого, по информации полиции, находился депутат Бердянского горсовета Николай Рудницкий, выехал на разделительную полосу движения, где врезался в электроопору и сбил пешехода. В крови депутата обнаружили 2,2 промилле алкоголя. Пострадавшего мужчину госпитализировали. В полиции открыли уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины.

14 сентября Бердянский горрайонный суд избрал меру пресечения для Рудницкого в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 90 800 грн.