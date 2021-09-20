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20 сентября 2021, 10:39 812

Во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, погиб человек

20 сентября 2021, 10:39 812
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Фото из открытых источников
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Во Львовской области произошла смертельная авария: в селе Новый Милятин "Мерседес Спринтер" врезался в остановку общественного транспорта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

19 сентября около 18:00 житель города Самбор, 1987 года рождения, за рулем микроавтобуса не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где и врезался в остановку. В результате ДТП один человек погиб.

"В результате столкновения водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи, а пассажир автомобиля - житель города Самбор 1989 года рождения, госпитализирован с телесными повреждениями в БСМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в департаменте.

Напомним, на днях в Одессе в ДТП с участием полицейского погиб человек.

ДТП Львов Львовщина авария Львовская область

 
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