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20 сентября 2021, 15:42 138

В центре Львова посреди улицы вспыхнуло пламя

20 сентября 2021, 15:42 138
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Фото: t.me/lvivpatrolpolice
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В центре Львова на улице Дудаева произошла авария газовой трубы, из-под земли вырвался огонь

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области, передает RegioNews.

Соответствующие службы уже начали устранять последствия утечки газа на улице Дудаева 7", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают коммунальные службы. Территория вокруг газовой трубы оцеплена.

Напомним, ранее в Запорожской области водитель бензовоза МAN превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина перевернулась и загорелась. При опрокидывании автомобиль повредил газовую трубу.

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