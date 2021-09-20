В центре Львова посреди улицы вспыхнуло пламя
В центре Львова на улице Дудаева произошла авария газовой трубы, из-под земли вырвался огонь
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области, передает RegioNews.
Соответствующие службы уже начали устранять последствия утечки газа на улице Дудаева 7", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают коммунальные службы. Территория вокруг газовой трубы оцеплена.
Напомним, ранее в Запорожской области водитель бензовоза МAN превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина перевернулась и загорелась. При опрокидывании автомобиль повредил газовую трубу.
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