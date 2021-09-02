На Львовщине полиция "закрыла" нарколабораторию на квартире у гражданских супругов

Полиция Львовской области

На Львовщине полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, которая находилась на квартире у гражданских супругов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу местной полиции.

По информации следователей, двое жителей города Борислав – 34 летний мужчина и 25-летняя женщина, которые находятся в гражданском браке, организовали в своей квартире пункт сбыта наркотического средства "амфетамин" наркозависимым жителям города.

Во время санкционированного обыска в квартире злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, похожие на "амфетамин" и "каннабис", оборудование и прекурсоры, с помощью которых можно изготавливать наркотические средства и вещества и другие вещественные доказательства их причастности к противправної деятельности. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователи территориального подразделения полиции сообщили мужчине и женщине о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Досудебные расследования продолжаются.

Напомним, что недавно на Закарпатье задержали старшину, который продал наркотики солдатам почти полмиллиона гривен