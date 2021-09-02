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02 сентября 2021, 17:26 6

На Львовщине полиция "закрыла" нарколабораторию на квартире у гражданских супругов

02 сентября 2021, 17:26 6
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Полиция Львовской области
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На Львовщине полицейские пресекли деятельность нарколаборатории, которая находилась на квартире у гражданских супругов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу местной полиции.

По информации следователей, двое жителей города Борислав – 34 летний мужчина и 25-летняя женщина, которые находятся в гражданском браке, организовали в своей квартире пункт сбыта наркотического средства "амфетамин" наркозависимым жителям города.

Во время санкционированного обыска в квартире злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства, похожие на "амфетамин" и "каннабис", оборудование и прекурсоры, с помощью которых можно изготавливать наркотические средства и вещества и другие вещественные доказательства их причастности к противправної деятельности. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

Следователи территориального подразделения полиции сообщили мужчине и женщине о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Досудебные расследования продолжаются.

Напомним, что недавно на Закарпатье задержали старшину, который продал наркотики солдатам почти полмиллиона гривен

исследование наркотики уголовное дело полиция Львовская область

 
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