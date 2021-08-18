На Николаевщине обнаружили парники с элитной коноплей на 11 миллионов
В селе Каталино 46-летний мужчина оборудовал большие теплицы, в которых полицейские обнаружили около 60 кг каннабиса и более чем 400 остатков растений конопли
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Во время обыска правоохранители обнаружили на частной территории мужчины две специально оборудованные теплицы. В одной хозяин сушил коноплю элитного сорта, а во второй находились уже остатки собранного наркоурожая", - говорится в сообщении.
Готовый к употреблению каннабис общим весом около 58 кг и 410 остатков растений рода конопли полицейские изъяли и направили на экспертизу. Стоимость изъятого по ценам "черного утра" составляет около 11 миллионов гривен.
Напомним, ранее на Николаевщине задержали банду наркоторговцев.
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