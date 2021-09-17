В Киеве мужчина открыл стрельбу из-за дорожного конфликта

Фото Нацполиции

В Киеве между водителем и пассажиром другого автомобиля возник конфликт из-за того, что они не могли договориться, кто из них проедет первым. После чего пассажир вытащил пистолет и выстрелил в авто оппонента

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Газопроводной. Полицейские открыли уголовное производство по событию.

Правоохранители выяснили, что между заявителем и пассажиром другого автомобиля возник конфликт относительно первоочередности проезда, и пассажир выстрелил из пистолета по машине своего оппонента.

Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли гильзу, а также зафиксировали повреждения на задней двери автомобиля потерпевшего, - говорится в сообщении.

Злоумышленник, которым оказался 34-летний житель Киева, стрелял из травматического пистолета. Оружие изъяли и отправили на экспертизу.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Пассажира автомобиля задержали по статье "хулиганство".

Сейчас следователи под руководством Подольской окружной прокуратуры готовят задержанному подозрение. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, вчера в Чернигове задержали мужчину, который угрожал прохожим пистолетом.

11 сентября во Франковске задержали мужчину, который выстрелил в шею посетителю магазина.